عيد العمال العالمي.. مطالبات بتفعيل قانون حماية العمال واقرار قانون الضمان الاجتماعي

لم يدرك هذا العامل ان له عيدا يحتفل به ويكون عطلة رسمية في كل عام.. فهو واقرانه من العمال يمارسون عملهم اليومي من اجل لقمة العيش ويجهلون الحقوق التي وضعها القانون لهم ولكنها لم تطبق في اغلب الاحيان.المعنيون بحقوق العمال طالبوا بتفعيل قانون حماية العمال و اقرار قانون الضمان الاجتماعي وتقليل ساعات العمل ورفع الاجور ليهنأ العمال بحياة كريمة.وتلقي شريحة العمال باللوم على ممثليها في النقابات والذين بحسبهم لم يشكلوا كتلة ضغط فاعلة من شأنها الدفاع عن حقوقهم وضمان حمايتهم.