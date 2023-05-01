مخاطر الالغام.. اهالي الزبير يطالبون الجهات المعنية بالتدخل لازالة الالغام والمخلفات الحربية

لاتزال مخاطر الالغام والمخلفات الحربية تتربص وتهدد حياة المئات من اهالي البصرة؛قضاء الزبير احد اكثر الاقضية تعرضا لخطر هذه المتفجرات، فهذه العائلة فقدت ثلاثة اشخاص نتيجة الانفجارات اخرها الشاب محمد الذي تعرض الى لغم ارضي مدفون في صحراء الرميلة الجنوبية اثناء رعي الابل الامر الذي يجعل التحرك في هذه الاماكن صعبا للغاية.الادارة المحلية في قضاء الزبير حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية اهمال ملف المخلفات الحربية الذي يتسبب بمقتل واصابة العشرات سنويا مؤكدة ان عمليات المسح وجمع المخلفات تتم قرب مواقع الشركات النفطية والمزارع او الدور السكنية على الرغم من الكتب والمخاطبات الرسمية.