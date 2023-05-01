غداً.. التعليم تعلن بدء التقديم الى الدراسات العليا

وقالت الوزارة في بيان، "نعلن بدء إجراءات التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا يوم غد الثلاثاء الموافق 2023/5/2 ولغاية 2023/6/1 على وفق توقيتات التقديم والقبول للعام الدراسي 2023/2022".وأضاف البيان "تبلغ برامج الدراسات العليا المفتوحة (٢١٥١) برنامجا دراسيا في الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي فيما تتضمن خطط الجامعات للدراسات العليا المصادق عليها في مختلف التخصصات ولجميع قنوات التقديم العامة والخاصة والامتيازات (١٣٣٠٥) مقعدا دراسيا".ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المؤهلين للتقديم "الاستعداد العلمي الممكن تحقيقا لما يطمحون إليه من نتائج إيجابية في الامتحان التنافسي الذي سيجرى يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/20".