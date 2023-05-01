ميسان.. السيطرة على تسرب غاز الكلور بمحطة للماء

أعلن الدفاع المدني في محافظة ميسان، الاثنين، عن السيطرة على تسرب غاز الكلور بمحطة للماء.

وقال الدفاع المدني في بيان إن "فرق الدفاع المدني تسيطر على تسرب غاز الكلور في محطة ماء حي الحسن العسكري في محافظة ميسان". وأضاف البيان أنه "يتم تسجيل إصابات بشرية".