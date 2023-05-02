عودة للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأوضح أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأشار الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".