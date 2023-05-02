تأهيل كنيسة مارتوما في نينوى (صور)

وأوضح ناصر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المرحلة الأولى من الأعمال تشمل تطهير الموقع من المخلفات الحربية ورفع الانقاض وتوثيق الموقع وملحقاته تمهيداً للبدء بأعمال الترميم".- كنيسة مارتوماكنيسة ما توما هي كنيسة سريانية أرثوذكسية تقع في حي الساعة بمدينة الموصل، تعتبر أقدم كنيسة في نينوى كما كانت مقرًا لإقامة البطاركة السريان الأرثوذكس في المدينة سابقًا.لا يعرف بالضبط تاريخ بناء هذه الكنيسة غير أن التقليد ينسبها إلى مارتوما الذي من المفترض أنه زار نينوى في القرن الأول الميلادي.