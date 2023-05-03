زيدان بمناسبة يوم الصحافة: العدسة الصادقة وسند القضاء برصد المخالفات القانونية

وقال زيدان في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، يهنئ مجلس القضاء الأعلى العاملين في هذا المجال مؤسسات وأفراد".وأضاف: "نؤكد احترامنا وتقديرنا للصحافة الحرة التي كانت وما زالت هي المعبر عن هموم الوطن والمواطن".وأكد زيدان، أن الصحافة "هي العدسة الصادقة التي تنقل صورة الحقيقة وسند القضاء في رصد المخالفات القانونية ومحاسبة مرتكبيها".