التربية تصدر توجيهاً يخص طلبة المدارس الأهلية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، وجه المديريات العامة للتربية، بالسماح للمدارس الأهلية غير المجددة لرخصتها، بتسليم البطاقات الامتحانية للطلبة المؤهلين من أجل المشاركة في أداء الامتحانات العامة".وبين، أن "ذلك يأتي لضمان عدم ضياع مجهودهم الدراسي".