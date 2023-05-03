حريق بمحطة للكهرباء في البصرة (صور)

أفاد مصدر محلي، الأربعاء، باندلاع حريق في محطة للكهرباء في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع في محطة خور الزبير للكهرباء والتي تبعد 30 كم عن البصرة".

وأضاف المصدر أن " الحريق في احد الانابيب الناقلة للغاز في المحطة الغازية"، مشيراً الى أنه "تم قطع الغاز عن المحطة في محاولة للسيطرة على الحريق".