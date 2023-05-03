بالفيديو.. مشاهد أولية لحريق البصرة

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يتضمن مشاهد أولية لحريق محطة الكهرباء في محافظة البصرة.

وكان مصدر محلي أفاد، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في محطة خور الزبير للكهرباء بمحافظة البصرة.