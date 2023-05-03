البصرة.. أول تعليق للدفاع المدني بعد حريق المحطة

أكد مدير دفاع المدني محافظة البصرة، عدم تسجيل أضرار بشرية بعد حادث حريق المحطة.

وقال العميد تحسين علي الساري في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم مشاركة جميع فرق الدفاع المدني بواقع 20 فرقة مع تناكر حوضية".

وأضاف الساري أن "الاضرار البشرية لا توجد"، مؤكداً أنه "سيتم تشكيل لجنة للوقوف على اسباب الحادث".

وكان مصدر محلي أفاد، الأربعاء، باندلاع حريق في محطة خور الزبير للكهرباء بمحافظة البصرة.