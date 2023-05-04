توضيح من التربية حول آلية جبر الكسور للإعفاء العام والفردي للصفوف غير المنتهية

السومرية نيوز - محليات



أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس 4 مايو/ايار 2023، توضيحاً حول آلية جبر الكسور للإعفاء العام والفردي للصفوف غير المنتهية.

التوضيح ادناه: