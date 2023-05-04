الاتصالات تصدر تنويهاً يخص "مؤتمر دولي"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تابعت وزارة الاتصالات البيان الصادر عن شركة ايرثلنك احدى الشركات المجهزة للانترنت والذي ذكرت فيه مشاركتها في مؤتمر قمة "منظمة مهندسي الاتصالات" ممثلاً للعراق".وأضافت: "في الوقت الذي تدعم فيه الوزارة وتشجع على المشاركة في المحافل الدولية التي تعنى بقطاع الاتصالات الا انها تبين بأنها لم تخول شركة ايرثلنك تمثيل الوزارة في هذا المؤتمر، ونهيب بوسائل الاعلام الإلتزام بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".