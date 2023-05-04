واسط.. الكشف عن مخالفات في منح قرض بمليار دينار

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم ضبط مُخالفاتٍ بمنح قرضٍ بمبلغ مليار دينارٍ في المصرف الزراعي التعاوني - العزيزيَّة لمشروع إنشاء حقل دواجن دون الحصول على إجازةٍ من الثروة الحيوانيَّة، وعدم استثمار مبلغ القرض للغرض الذي مُنِحَ من أجله، إذ إنَّ المشروع لا يعمل، إضافة إلى مغالاةٍ في تقييم العقارات الضامنة".وأضافت، أنَّ "اللجنة المؤلَّفة من المصرف الزراعيّ الرئيس والتسجيل العقاري في بغداد - الرصافة الأولى قدَّروا قيمة عقارٍ ضامنٍ في بغداد بــ (1,223,760,000) مليار دينارٍ، فيما بيَّن كشفٌ آخر أُجْرِيَ بعد تلكُّؤ المقترض في التسديد أنَّ قيمة العقار (250,000,000) مليون دينار فقط، لافتةً إلى أنَّ هذا المبلغ غير كافٍ لتغطية القرض، وعدم وجود رصيدٍ للمقترض في المصارف التي تمَّ تعزيز الضمانات فيها بصكوكٍ مُؤجَّلةٍ من حساب المقترض الجاري في حالة تعسُّره عن الدفع؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ أصاب المصرف الزراعي".وأشارت، الى ان "فريق مُتابعة أعمال منفذ زرباطية الحدودي، الذي انتقل إلى مركز كمرك زرباطيَّة قام بتدقيق عيّـنة من المعاملات الگمرگيَّة في قسم المنفيست لشهر كانون الثاني المنصرم، رصد قيام الوحدة الضريبيَّـة العاملة في المنفذ بالتلاعب في (19) تصريحةً گمرگيَّة، وتخفيض قيمة "البضاعة الدولاريَّة" في وصل التحاسب الضريبيّ، خلافاً لما مثبتٌ في التصريحة؛ ممَّا أحـدث ضرراً في المال العام نتج عن احتساب واستيفاء رسومٍ ضريبيَّةٍ أقلّ من الواجب فرضها على البضائع".وتابعت، إنَّه "تمَّت ملاحظة قيام لجنة اعتدال الأسعار في مُديريَّة بلديَّة الكوت بالحك والشطب على الوصولات المُقدمَّة من قبل أحد مُجهِّزي البلديَّة، وتأخير إنجاز معاملة تسليم الأموال الخاصَّة بالمواد المُجهَّزة للمُديريَّة، لافتةً إلى ضبط (4) وصولات شراءٍ، و(3) كشوفاتٍ فنيَّـةٍ تعود للعام 2022".