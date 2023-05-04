بالفيديو.. حديث عن رداءة الملابس العسكرية في العراق

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حديثاً عن رداءة الملابس العسكرية في العراق.

وناشد متحدث في الفيديو وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بالنظر لهذه الملابس، مؤكداً أنها صناعة صينية، وطالب بدفع مبالغ بدل هذه الملابس.