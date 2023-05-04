الصحة النيابية: الواقع الصحي في العراق مزر ويحتاج لمعالجات فورية

وقال شنكالي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الواقع الصحي في العراق يحتاج الى عشرات المستشفيات كون الواقع الصحي مزر ويفتقر الى التطور والحداثة".وأضاف: "النظام الصحي في العراق اكل عليه الدهر وشرب ويحتاج الى ثورة في تطويره بأحدث التقنيات الطبية ومعالجة مشاكل رواتب الموظفين في القطاع الصحي"، موضحا ان "ازدواجية الرواتب في القطاع الصحي تمنع تطويره لان من يعمل في القطاع العام لا يجب ان يعمل في القطاع الخاص من اجل تحقيق التوازن واستيعاب اعداد الخريجين في الاختصاصات الطبية".وأكد شنكالي: "نسعى الى تطوير القطاع الصحي الخاص لكي يكون دافعا لتطوير الواقع الصحي في العراق"، مضيفا "من سيعمل ضمن القوانين لن يحارب من قبل الحكومة لان القطاع الخاص الان يعيش كطفيلي على القطاع العام ويستنزف موارده".