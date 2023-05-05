العراق يستعيد 6000 قطعة أثرية من بريطانيا (صور)

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استعاد العراق اليوم الجمعة 6000 قطعة اثارية كانت قد استعارتها بريطانيا لأغراض الدراسة منذ عام 1923".وأشار البيان إلى أن "استلام القطع الاثارية جرى بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني وسفير العراق في لندن جعفر الصدر ومدير عام المتاحف البريطانية ومدير عام متحف لندن وعدد كبير من الإعلاميين والآثاريين والمنقبين من العراق وبريطانيا".أدناه الصور: