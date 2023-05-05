شرارة تشعل النار في حقول الحنطة بصلاح الدين والدفاع المدني تتدخل

افادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في حقول الحنطة بمحافظة صلاح الدين اثر شرارة كهربائية.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بسبب شرارة تماس كهربائي في اعمدة ناقلة للطاقة الكهربائية اندلع حريق في حقول الحنطة في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".



وأضافت: "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق وانقذت مساحات شاسعة من المحصول".