الصادقون النيابية: سنحاسب وزير النفط داخل قبة البرلمان

وقال الصالحي في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، انه "لن نسامح بهدر المال العام وسنحاسب وزير النفط داخل قبة البرلمان".وأضاف: "لاتخاذه قرارات اقل ما يقال عنها تسببت بهدر المال العام".