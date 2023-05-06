تصل لـ25 مليوناً.. الرافدين يطلق سلفاً جديدةً لهذه الفئة

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد التي تبدأ من 5 مليون دينار ولغاية 25 مليوناً".وأضاف، أن "رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد ان باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً".ولفت البيان الى، ان "المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون اصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات".