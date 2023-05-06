الحسناوي يصل ميسان للاطلاع على الواقع الصحي

السومرية نيوز – محليات



وصل وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، الى محافظة ميسان للاطلاع على الواقع الصحي وافتتاح عدد من المشاريع الصحية.







وذكرت وزارة الصحة في بيان مغتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحسناوي وصل الى محافظة ميسان للاطلاع على الواقع الصحي في المحافظة ومتابعة انجاز وافتتاح عدد من المشاريع الصحية المهمة".





