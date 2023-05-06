انطلاق مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه.. العراق يسعى لإيجاد حلول "جذرية"

وقال ذياب، خلال انطلاق مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، والذي حضره مراسل السومرية، إن "المياه مورد من موارد الحياة الحيوية المعرضة للمخاطر في الوقت الحاضر"، لافتاً الى أن "العمل الجاد والتخطيط السليم يمكن ان يكون الحل لهذه الازمة".وأضاف، أن "الحكومة العراقية اولت اهتماماً كبيراً بالملف من خلال قرارات اعطت الاولوية لمواجهة التغيرات المناخية"، مبينا أن "مؤتمر المياه يعتبر فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه الموارد المائية وايجاد الحلول المبنية على اسس التعاون على المستوى الدولي والاقليم".وتابع وزير الموارد المائية: " من الضروري تعزيز العلاقات الدولية لتطوير التعاون وانشاء منصة تعاون كبيرة تعنى بوضع الحلول لازمة المياه "وأكد ذياب، أن "مؤتمر المياه يسعى لإيجاد حلول من شأنها تخفف الازمة وايجاد مصادر للاستهلاك الرشيد للمياه".وتستضيف العاصمة بغداد، اليوم السبت وغداً الأحد، مؤتمرها الدولي الثالث للمياه.وانطلق مؤتمر بغداد تحت شعار (شحة المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع)، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.