وقال ساكو، في إجابة على سؤال لمراسل السومرية خلال مؤتمر صحافي، "أنا مرجع ديني حالي كحال السيد علي السيستاني ولا اسمح لنفسي بمناظرة شخصية كريان الكلداني لا ترتقي لأبجديات الحديث"، لافتاً إلى أن "السياسة الحالية قسمت المسيح كما قسمت الشيعة والسنة"، مؤكداً: "نحن جهة دينية ولا نتدخل بالأمور السياسية".وتابع، أن "الكلداني أراد الاستيلاء على الكنائس ودور المسيح في محافظة نينوى".وأضاف، "نفند ادعاءات الكلداني بشأن استيلائنا على أراض للمكون المسيحي ونؤكد أن هذا غير صحيح"، مردفاً: "من يكون الكلداني حتى يحاسبنا على بيع عقار وشراء اخر نحن نعمل وفق القانون"، مستدركاً: "ريان الكلداني لا يمثل المكون المسيحي الكلداني وليس لدينا في المكون مشيخة".وفند ساكو أيضاً، "ما أثير حول ذهابنا لإسرائيل.. لم نذهب إلى هنالك احتراماً للقضية الفلسطينية على الرغم من امتلاكنا بطران وكنيسة في إسرائيل".وأكمل: "نستغرب من صمت الحكومة على التجاوزات علينا.. انني لا أمثل مسيح العراق فقط وانما مسيح العالم"، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي "لردع الكلداني حال لم تتدخل الحكومة العراقية".