وفاة فنان عراقي بارز عن عمر 84 عاماً

أعلن نجل الفنان محسن العزاوي عن وفاة والده بعد معاناة مع المرض.

وقال الفنان سنان العزاوي في صفحته على "الفيسبوك"، "بعد 12 يوما من المعاناة أشعل شمعة روحه وانطفأ جسده، رحل والدي وشمعة بيتنا الفنان محسن العزاوي".

والعزاوي ولد عام 1939 وهو مخرج وممثل وباحث مسرحي عراقي، له عشرات الأعمال الفنية.