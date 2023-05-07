الأنواء الجوية: ارتفاع جديد بدرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وتابع أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار البيان إلى، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".