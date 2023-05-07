بعد 11 تأجيلاً.. الحكم بالإعدام شنقاً على المتهم بقتل هشام الهاشمي (صور)

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن " محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم ( احمد حمداوي عويد ) عن جريمة قتل الخبير الامني (هشام الهاشمي)".



وأضاف أن " المحكمة اصدرت قرارها استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1/ 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

صورة المتهم ادناه:

عدد مرات تأجيل محاكمة المدان ادناه:

واغتيل الهاشمي في تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد من قبل مسلحين على متن دراجة نارية.وفي تموز 2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي اعتقال قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.يشار إلى أن جلسة محاكمة المدان بقتل الهاشمي فشل انعقادها أكثر من مرة، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن هروب القاتل من السجن إلا أن السلطات الحكومية نفت تلك.