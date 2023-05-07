بينهم ضابط.. ضبط 6 متهمين بالرشوة في الديوانية

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّنت في عمليَّة نوعيَّةٍ تمَّت إثر متابعةٍ حثيثةٍ وتنسيقٍ عالٍ، من الإيقاع بضابطٍ برتبة ملازم أول مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة داخل مكتب قائد شرطة المحافظة".وأضافت إنَّ "الضابط، الذي يعمل مُرافقاً شخصياً لقائد شرطــة الديـوانيَّة، تمَّ ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود في مكتب قائد الشرطة عند تسلُّمه مبلغ الرشوة من أحد المُنتسبين؛ لقاء تفريغه والسماح له بعدم الدوام دون تأشير غيابه، مُوضحةً أنَّ العمليَّة تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ووفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".وتابعت إنَّ "ملاكات الشعبة قامت في عملية اخرى بضبط (3) من مُوظَّفي بلديَّة الديوانيَّة مُكلَّفين بمهام لجنة الجباية في إحدى ساحات وقوف السيَّارات في مركز المحافظة؛ على خلفيَّة تقصيرهم بأداء واجباتهم المُكلَّفين بها بموجب أمر الجباية، وتسبُّبهم بهدر المال العام، فضلاً عن تكليفهم لشخصين غير مُوظَّفين تمَّ ضبطهما أيضاً للقيام بالجباية بدلاً منهم"، لافتة إلى "ضبط المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (240) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".