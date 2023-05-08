الأنواء الجوية: عودة للأمطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وبين أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأوضح أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".