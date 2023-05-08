بجريمة الرشوة.. السجن 10 سنوات بحق حراس ساعدوا محكومي "داعش"

وذكر المركز الاعلامي للقضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحراس قاموا بإدخال هواتف وشرائح اتصال للنزلاء المحكومين من تنظيم داعش الارهابي المودعين في السجون التابعة لدائرة الاصلاح لقاء مبالغ مالية".واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لأحكام القرار 160/ ثانياً /1 لسنة 1983".