المرور توجه بتمديد ساعات العمل بموقعين في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية، وفي ساعات متأخرة من الليل، أطلع مدير المرور العام اللواء محمد محمود جواد التميمي ومدير التسجيل العميد علي احمد عبد، على سير العمل في موقعي تسجيل الغزالية والرستمية".وأضافت أن "مدير المرور العام محمد التميمي وجه باستمرار العمل في الموقعين لغاية الساعة الثالثة فجراً لإنجاز معاملات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وتخفيف العبء عنهم والابتعاد عن الروتين في العمل".