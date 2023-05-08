الحكيم يرحب بعودة سوريا للمحيط العربي: ضرورة طي صفحة العنف والإرهاب

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عودة سوريا إلى محيطها العربي يعد نقلة كبيرة في تحقيق استقرار المنطقة وخطوة في اتجاه ترسيخ الحوار العربي لحل المشكلات والتحديات وتصفير الأزمات".واضاف، "في الوقت الذي نثمن فيه قرار مجلس الجامعة العربية استئناف مشاركة الوفد السوري في اجتماعاتها، والدور العراقي الذي لعبه في إنجاز هذه الخطوة، فإننا نعرب عن تفاؤلنا بأن تسهم في تحسين الأوضاع العامة في المنطقة وتدفع باتجاه دعم الدول الشقيقة والصديقة لسوريا في إعادة الاعمار فيها والأخذ بيدها نحو طي صفحة العنف والإرهاب".