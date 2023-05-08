الاعرجي يكذب مزاعم حول ولادة مرجع ديني جديد للتيار الصدري

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ينفي ما تداولته بعض وكالات الأخبار بشأن ولادة مرجع ديني جديد للتيار الصدري في الفترة المقبلة، مؤكداً أن لا صحة إطلاقاً لهذا الكلام ولم يرد على لسان الأعرجي أي حديثٍ بهذا الشأن".وأكد الأعرجي، وفق البيان، "الاحتفاظ بحقّه القانونيّ في مقاضاة هذه الوكالات التي تنشر أخباراً زائفة بين فترةٍ وأخرى، تُسيء لسمعته وتاريخه الوطنيّ".