بينهم أطفال.. إنقاذ 20 نزيلاً من حريق داخل فندق وسط بغداد

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ السومرية نيوز، أن فرقها "نجحت بإنقاذ أكثر من عشرين نزيلاً بينهم عوائل وأطفال وأخمدت حادث حريق اندلع داخل فندق بمنطقة البتاوين في الباب الشرقية وسط بغداد".وأشارت المديرية، إلى أن فرقها "اقتحمت طوابق الفنادق ونفذت عمليات البحث والتفتيش عن المصابين واخلتهم جميعاً إلى سطح بنايه الفنادق مع تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي بعد تسجيل حالات إغماء نتيجة استنشاق نواتج الحريق بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل الفنادق المحترق".وأمنت فرق الدفاع المدني، وفق البيان، "نقل طفل رضيع إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لحالة اختناق شديد تطلب على أثرها تدخل الكوادر الطبية في المستشفى".وأتم البيان، أن "فرق الدفاع المدني أنهت أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية فيما فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".