الكشف عزم البرلمان إدراج فقرة جديدة في جلسة الغد

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الاثنين، عن عزم البرلمان إدراج فقرة جديدة في جدول جلسة الغد.

وقال المندلاوي في بيان، إنه "سيتم إدراج فقرة التصويت على الأمر النيابي ١٧٠ المتعلق بإنهاء عقود جامعة تكريت والجامعات العراقية الأخرى، وكذلك عقود ما بعد ٢-١٠، في جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء ٩ آيار ٢٠٢٣".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الثلاثاء جلسة اعتيادية له.