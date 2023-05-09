تطورات تظاهرة سلم الرواتب.. اعتقال ممثل اللجنة التنسيقية وشقيقه يروي للسومرية التفاصيل

وتظاهر المئات من موظفي الوزارات العراقية، مطلع الشهر؛ للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين لتقليل الفوارق الطبقية بين موظفي الوزارات ومساواتها، معتبرين أن سلم الرواتب الحالي غير منصف وهناك فوارق كبيرة بالرواتب بين وزارة واخرى.*حملة اعتقالاتمدير اللجنة التنسيقية المطالبة بتعديل سلم الرواتب، منتظر كاظم، تعرض في وقت مبكر من صباح اليوم، الى عملية اعتقال، بواسطة قوة أمنية؛ بدون ذكر السبب، حسب شقيق المعتقل.ويقول كرار كاظم، في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية كبيرة دخلت الى المنطقة في تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم وطوقت دارنا للاعتقال اخي منتظر كاظم مدير اللجنة التنسيقية المطالبة بسلم الرواتب قبل توجهه لساحة التحرير".ويضيف ان "قوة امنية قامت بالقبض على منتظر كاظم واسحبت هاتفه الشخصي"، مشيرا الى ان "القوة الأمنية لم تكشف لنا أي معلومات حول القاء القبض ولم يذكروا لنا متابعة أي قسم او أي مديرية للمراجعة".ويشير الى ان "شقيقي منتظر كاظم كان الممثل للتظاهرات للمطالبة بسلم الراتب ومدير اللجنة التنسيقية"، لافتا الى انه "هناك مساومات من قبل جهات مجهولة على إطلاق سراحه منتظر كاظم مقابل الانسحاب من التظاهرة".*تأجيلوبعدها، اعلنت اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، الثلاثاء، تأجيل تظاهرات (سلم الرواتب)، المقررة اليوم الى اشعار آخر.وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تأجيل تظاهرات (سلم الرواتب) المقررة اليوم الثلاثاء"، مبينة أن "الجهات الحكومية بدأت تنصاع لمطاليب الثورة واعلنت الموافقة غير المشروطة وقدمت الوعود لإقرار سلم الرواتب في مدة اقصاها نهاية شهر حزيران القادم".*انتشار الامنوانتشرت قوة مكثفة للأجهزة الأمنية وسط العاصمة بغداد قبيل انطلاق تظاهرة للموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب.وقال مراسلنا، إن "قوات حفظ القانون والشرطة الاتحادية انتشرت بكثافة ضمن ساحة الخلاني وساحة التحرير وجسر الجمهورية، تحسباً لانطلاق تظاهرات الموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب".في سياق متصل، وجهت مديرية استخبارات وأمن بغداد استخبارات أمن الكرخ والرصافة بان يكون الدوام 100‎% ليومي الثلاثاء والأربعاء، وشددت على منع إعطاء الإجازات خلال اليومين المذكورين، تحسبا من حدوث أي تظاهرة، - وفقاً لمصدر أمني.