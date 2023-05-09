وسط تساقط الامطار.. تقرير مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام المقبلة

السومرية نيوز – محليات



توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى تصاعد للغبار نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى صحو ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشرقية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً وفي أقسامها الغربية ترتفع بضع درجات".

وأشارت الهيئة الى أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم وفي أقسامها الغربية غائماً ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى ، في حين سترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وتابعت أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي ، وتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في عموم البلاد".



