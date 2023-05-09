الكمارك تضبط 45 شاحنة مخالفة في المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "كادر قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية، تمكن من ضبط (45) شاحنة محملة بمواد متنوعة (سيراميك، حنطة، قواطع خشبية، مواد غذائية متنوعة، أدوات منزلية، مبردات، حديد بليت، أنابيب حديد، علب معدنية للمشروبات الكحولية، أصباغ، منظفات، رافعة شوكية، مولدات مستعملة، سماد فلاتر منوعة، إضافات علفية، حفارة) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية".وأضاف أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ، مبيناً أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك".