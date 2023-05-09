اجتماع عراقي أوروبي حول إعادة اعمار مدينتي الموصل والبصرة تراثيا

وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد حسين، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاجتماع استعراض اهم النتائج الجوهرية لمرحلة الأعمار الأولى والخطط المرسومة لمواصلة العمل بعد تحقيق كل الأهداف للمرحلة الأولى وبنجاح كبير رغم المعوقات التي رافقت العمل".وأضاف مجيد، حضر الاجتماع ممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو ومنظمة الهجرة الدولية والجهات المعنية من محافظتي الموصل والبصرة والوزارات كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأوقاف السنية والمسيحية والايكروم.وتابع أن تمويل المشروع يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي وتقوم منظمة اليونسكو بتنفيذه بأيادي عراقية.