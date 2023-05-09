عدسة السومرية توثق التظاهرات المطالبة بتعديل سلم الرواتب في بغداد.. هذه أخر المستجدات

وقال موفد السومرية نيوز، إن "مئات المتظاهرين توجهوا صوب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإقرار سلم الرواتب".وأضاف، أن "القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف في ساحة التحرير ومقتربات جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد".وتضاربت الآراء ما بين تأجيل التظاهرة والاستمرار بها، إذ اعلنت اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، "تأجيل تظاهرات (سلم الرواتب) المقررة اليوم الثلاثاء"، مبينة أن "الجهات الحكومية بدأت تنصاع لمطاليب الثورة واعلنت الموافقة غير المشروطة وقدمت الوعود لإقرار سلم الرواتب في مدة اقصاها نهاية شهر حزيران المقبل".فيما تزال اعداد الموظفين المتظاهرين تتجه نحو التصاعد في ساحة التحرير ومتقرباتها.يشار الى أن مديرية استخبارات وأمن بغداد وجهت بان يكون الدوام 100‎% ليومي الثلاثاء والأربعاء، وشددت على منع إعطاء الإجازات خلال اليومين المذكورين، تحسبا من حدوث أي تظاهرة، وفقاً لمصدر أمني.