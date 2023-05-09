البصرة.. تظاهرة لموظفي الدولة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب (صور وفيديو)

السومرية نيوز – محليات



شهدت محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، تظاهر المئات من الموظفين للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

وقال مراسلنا، إن "المئات من الموظفين تظاهروا امام مديرية ماء محافظة البصرة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".



وأشار الى ان "التظاهرات جاءت وسط انتشار أمني كثيف امام جميع الدوائر الحكومية". الصور والفيديو ادناه:

