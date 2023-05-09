توجيهات اللجنة المركزية المشرفة على إحياء الذكرى السنوية لشهادة محمد الصدر ونجليه

السومرية نيوز - محليات



أصدرت اللجنة المركزية المشرفة على احياء ذكرى شهادة محمد محمد صادق الصدر، اليوم الثلاثاء، 10 توجيهات تخص زيارة مرقد الأخير.



وجاءت التوجيهات كالاتي: