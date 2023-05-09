رئاسة البرلمان تصدر دعوة بشأن قضائي بلد والدجيل

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المندلاوي استقبل بمكتبه، ممثلين عن اهالي قضائي (بلد والدجيل) في محافظة صلاح الدين، بحضور النواب محمد الشمري وعلي الساعدي".وأضاف، أن "النائب الأول استمع الى المشاكل التي يعاني منها اهالي مدينتي (بلد والدجيل) والمطالب التي تركزت بعدم انصافهم عن كل ما لحق بهم من ظلم جراء السياسات التعسفية للأجهزة القمعية والقرارات الجائرة لنظام البعث المجرم".واوصى المندلاوي، الحكومة بـ"أهمية إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بهذين القضائين المذكورين والاثار المترتبة عليها، بما يضمن تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها او اتلافها او تجميدها او حجزها او تجريفها او نقل ملكيتها من اصحابها إلى الدولة ".