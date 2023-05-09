اغلاق جميع مقرات سرايا السلام في ذي قار (وثيقة)



السومرية نيوز – محليات



قررت سرايا السلام في ذي قار، اليوم الثلاثاء، اغلاق جميع مقراتها في المحافظة.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المسؤول العام لسرايا السلام وحصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تقرر غلق المقرات كافة لسرايا السلام في عموم محافظة ذي قار، وكذلك إيقاف العمل في مشروع عرين الاكرمين الة اشعار اخر، على ان ينفذ القرار ابتداءً من تاريخ صدوره".