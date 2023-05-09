احتراق قرابة 20 دونم للحنطة في سامراء (صور)

السومرية نيوز – محليات



أفاد مراسل السومرية، اليوم الثلاثاء، باحتراق قرابة 20 دونم للحنطة في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.



وقال المراسل، ان "قرابة 20 دونم للحنطة مع مرشة تعرضتا للحرق في منطقة سموم شمال مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين"، بدون معرفة الأسباب.

وبعد التواصل مع صاحب الأرض، قال انه "لم يعرف أسباب الحريق لغاية الان".

الصور ادناه:

مع حلول الصيف، تطلُ الحرائق برأسها على مزارع العراق لتجتاح مساحات واسعة منها، فتأكل آلاف الدونمات، وتُلقى اللائمة عادة على أعمال إرهابية ونزاعات عشائرية، أو على أيدٍ خارجية لتحقيق مصالح اقتصادية تسعى لإبقاء العراق سوقا رائجة للسلع الأجنبية؛ سواء كان الأمر يتعلق بالقمح والشعير أو البضائع الأخرى.



