مصرف حكومي يطلق وجبة سلف جديدة لهذه الفئات

وذكر بيان للمصرف ورد لـ السومرية نيوز، أنه "باشر اليوم الثلاثاء الموافق ٩ ايار ٢٠٢٣ برفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية والسلف التكميلية والعقود"، مبيناً أنه "سيتم رفع كافة طلبات المتقدمين تباعاً".وحذر المصرف، الراغبين بالتقديم من "التعامل مع المكاتب الوهمية او من يدعي ارتباطه بالمصرف".