صلاح الدين.. شاب يدهس والدته إثر خلاف على سحب "الموبايل"

السومرية نيوز - محليات

اقدم شاب على دهس والدته بالسيارة، اليوم الثلاثاء، وارداها جثة هامدة إثر خلاف على جهاز موبايل في مدينة سامراء بصلاح الدين.

وقال مراسل السومرية، إن "مدينة سامراء شهدت بساعات متأخرة من الليل حادثة دهس امرأة من قبل ولدها على خلفية خلاف على جهاز موبايل كانت قد أخذته من شقيقه لإكمال دراسته في كلية الطب".

وأضاف: "بعد جدال مع الوالدة ركب الاخ السيارة ودهس الوالدة بطريقة غير متعمدة أثناء رجوعه بالمركبة مسرعاً".

وأوضح ان "إصابة شقيقته أيضا بجروح عميقة ونقلت إلى المشفى لتلقي العلاج".

وأشار الى ان "شرطة سامراء اعتقلت الشاب لأخذ إفادته وتقديمه للقضاء".





