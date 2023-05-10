سلطة الطيران المدني: الشاحن المحمول ممنوع



السومرية نيوز – محليات



أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، تنويهاً يخص شاحنات الهاتف المحمولة، بالمطارات العراقية.

وذكرت السلطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر منع اصطحاب الشاحن المحمول power Bank في حقائب السفر والحقائب الشخصية وسيتم مصادرتها من قبل الجهات المختصة حفاظا على سلامتكم".





