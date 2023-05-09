موظفو الدوائر ينظمون حراكا للمطالبة بتطبيق سلم الرواتب الجديد‎‎

على وقع أصوات الهتافات تجمع هؤلاء في ساحة التحرير.. على ما يبدو فان واقع رواتب الموظفين لا يروق لهم ما دفعهم للتظاهر مطالبين باقرار سلم الرواتب الجديد والذي من شأنه رفع الحالة المعيشية لهذه الطبقة على حد تعبيرهم.ولا ينفك هؤلاء المتظاهرون من التأكيد على عزمهم مواصلة الحراك الاحتجاجي حتى تحقيق مطلبهم من قبل الجهات المختصة.ويناقش القانون الرواتب باتجاهين الأول انصاف صغار الموظفين والمتقاعدين بزيادات تضمن الحدود الدنيا للمعيشة بشكل حصري فقط، والآخر هو تغيير الرواتب العالية باتجاه وضع حدود لها.