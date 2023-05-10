أب يقتل طفلته خنقاً في نينوى.. هذا السبب (صور)

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، أن "شخصاً أقدم على قتل طفلته البالغة من العمر شهرين، بأسلوب الخنق، في مدينة الموصل بمحافظة نينوى"، مبيناً أن "السبب يعود لإنجاب زوجته العديد من البنات بينما هو يريد صبياً".وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقاً في الحادث".