لمخالفة الواجبات الوظيفية.. استقدام رئيس جامعة تكريت السابق

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، بأن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت السابق".وتابعت، أن "الأمر جاء على خلفيَّة إلغاء إحالة مناقصة استكمال بناية عمادة كلية التربية وعلوم الرياضة من الشركة التي أحيلت إليها المناقصة، واحالتها إلى شركة أخرى للمقاولات العامة المحدودة".وأضافت، أن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استنادًا إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، وذلك بسبب مخالفةالمادة (٧) من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (٢ لسنة ٢٠١٧) في قضية إحالة المناقصة الخاصة ببناية عمادة الكلية".